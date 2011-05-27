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Киноафиша Сериалы Барвиха Сезоны Сезон 2 Серия 7

Барвиха 2009 - 2011 7 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Барвиха»
Эпизод 1
Сезон 2 / Серия 1 27 мая 2011
Эпизод 2
Сезон 2 / Серия 2 27 мая 2011
Эпизод 3
Сезон 2 / Серия 3 4 июня 2011
Эпизод 4
Сезон 2 / Серия 4 4 июня 2011
Эпизод 5
Сезон 2 / Серия 5 18 июня 2011
Эпизод 6
Сезон 2 / Серия 6 18 июня 2011
Эпизод 7
Сезон 2 / Серия 7 18 июня 2011
Эпизод 8
Сезон 2 / Серия 8 25 июня 2011
Эпизод 9
Сезон 2 / Серия 9 25 июня 2011
Эпизод 10
Сезон 2 / Серия 10 2 июля 2011
Эпизод 11
Сезон 2 / Серия 11 2 июля 2011
Эпизод 12
Сезон 2 / Серия 12 9 июля 2011
Эпизод 13
Сезон 2 / Серия 13 9 июля 2011
Эпизод 14
Сезон 2 / Серия 14 16 июля 2011
Эпизод 15
Сезон 2 / Серия 15 16 июля 2011
О чем cерия

Во 2 сезоне 7 серии сериала «Барвиха» главный сердцеед Касталии Антон Высоцкий предлагает Татьяне Липкиной провести вместе время на яхте его родителей. Фендер просит Кристину Медер о помощи. Кристина и Женя намерены отомстить Евгению.

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