Во 2 сезоне 7 серии сериала «Барвиха» главный сердцеед Касталии Антон Высоцкий предлагает Татьяне Липкиной провести вместе время на яхте его родителей. Фендер просит Кристину Медер о помощи. Кристина и Женя намерены отомстить Евгению.