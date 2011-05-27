Во 2 сезоне 7 серии сериала «Барвиха» главный сердцеед Касталии Антон Высоцкий предлагает Татьяне Липкиной провести вместе время на яхте его родителей. Фендер просит Кристину Медер о помощи. Кристина и Женя намерены отомстить Евгению.
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