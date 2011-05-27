Во 2 сезоне 10 серии сериала «Барвиха» ученики средней школы Касталия углубленно изучают теорию «визуализации»: с подачи Ксении ребята пытаются представить своих идеальных партнеров. Тем временем у Кристины появляются подозрения в отношении Жени.