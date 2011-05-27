Во 2 сезоне 1 серии сериала «Барвиха» в средней школе Касталия, где между «городскими» и «рублевскими» идет социальная война, появляется новенькая ученица по имени Кристина, которая быстро оказывается в эпицентре сразу нескольких скандалов.