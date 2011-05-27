Во 2 сезоне 5 серии сериала «Барвиха» в отношениях Фендера и Тани наступает переломный момент: девушка, раздраженная поведением своего молодого человека, принимает приглашение Антона вместе пойти в ночной клуб на выступление известного певца.
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