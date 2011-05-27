Во 2 сезоне 3 серии сериала «Барвиха» у Ксении Завидовой появляется новый план по завоеванию Бальмонта: чтобы впечатлить молодого человека, девушка начинает посещать занятия по эротическому танцу. Получится ли у нее добиться своих целей?