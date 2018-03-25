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Киноафиша Сериалы Барри Сезоны Сезон 1 Серия 6

Барри 1 сезон 6 серия смотреть онлайн

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Все серии 1 сезона «Барри»
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Сезон 1 / Серия 1 25 марта 2018
Пускай в ход
Сезон 1 / Серия 2 1 апреля 2018
Прими опасное решение
Сезон 1 / Серия 3 8 апреля 2018
Доверяй... себе
Сезон 1 / Серия 4 15 апреля 2018
Выполняй свой долг
Сезон 1 / Серия 5 22 апреля 2018
Слушай ушами, отвечай лицом
Сезон 1 / Серия 6 29 апреля 2018
Громко, быстро и уверенно
Сезон 1 / Серия 7 6 мая 2018
Знай свою правду
Сезон 1 / Серия 8 13 мая 2018
О чем cерия

В 1 сезоне 6 серии сериала «Барри» Барри и Фукс проводят осмотр взлетной полосы в пустыне, куда должен сесть самолет с наркодилером из Боливии Кристобалем Сифуэнтесом. Фукс признается Барри, что хочет, чтобы Тэйлор покинул их.

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