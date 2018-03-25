В 1 сезоне 6 серии сериала «Барри» Барри и Фукс проводят осмотр взлетной полосы в пустыне, куда должен сесть самолет с наркодилером из Боливии Кристобалем Сифуэнтесом. Фукс признается Барри, что хочет, чтобы Тэйлор покинул их.
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