В 1 сезоне 8 серии сериала «Барри» Барри получает свою часть денег от Фукса, после чего совершает на него нападение и заявляет, что намеревается завязаться со своей работой киллера. Фукс сообщает Пазару, что Барри необходимо ликвидировать.
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