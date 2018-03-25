В 1 сезоне 8 серии сериала «Барри» Барри получает свою часть денег от Фукса, после чего совершает на него нападение и заявляет, что намеревается завязаться со своей работой киллера. Фукс сообщает Пазару, что Барри необходимо ликвидировать.