В 1 сезоне 2 серии сериала «Барри» сыщики ведут расследование убийства Райана и представителей чеченской мафии. Они находят камеру, которую оставил Хэнк. Барри и Фукса похищают чеченцы. Джин рассказывает своим подопечным о смерти Райана.
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