Плохая судья 2014 - 2015, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Плохая судья
Киноафиша Сериалы Плохая судья Сезоны Сезон 1

Bad Judge
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 октября 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 13
Продолжительность сезона 6 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Плохая судья»

В 1 сезоне сериала «Плохая судья» действие происходит в американском штате Калифорния. В центре событий оказывается женщина-судья из Лос-Анджелеса по имени Ребекка Райт. Вопреки устоявшимся стереотипам о строгости и непреклонности людей этой профессии, героиня ведет себя достаточно фривольно – как в работе, так и в личной жизни. В свободное время она не гнушается алкоголем, после чего садится за руль и отправляется весело проводить вечер со своими друзьями. А ночью Ребекка может оказаться в постели незнакомого мужчины. При этом легкомысленность Ребекки не мешает ей с честью вершить правосудие.

Рейтинг сериала

6.5
Оцените 20 голосов
6 IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Плохая судья» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
2 октября 2014
Метеоритный дождь Meteor Shower
Сезон 1 Серия 2
9 октября 2014
Храбрая официантка One Brave Waitress
Сезон 1 Серия 3
16 октября 2014
C ножом на перестрелку Knife to a Gunfight
Сезон 1 Серия 4
23 октября 2014
Судья и суд присяжных Judge and Jury
Сезон 1 Серия 5
30 октября 2014
Лучшее в жизни What is Best in Life?
Сезон 1 Серия 6
6 ноября 2014
Разрыв связи Communication Breakdown
Сезон 1 Серия 7
13 ноября 2014
Кот не в мешке The Cat's Out of the Bag
Сезон 1 Серия 8
20 ноября 2014
Мама и шлем Face Mask Mom
Сезон 1 Серия 9
11 декабря 2014
Решательница The Fixer
Сезон 1 Серия 10
1 января 2015
Голая и напуганная Naked and Afraid
Сезон 1 Серия 11
8 января 2015
Взаперти Lockdown
Сезон 1 Серия 12
15 января 2015
Дело закрыто Case Closed
Сезон 1 Серия 13
22 января 2015
График выхода всех сериалов
