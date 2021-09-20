В 1 сезоне сериала «#ЯЖОТЕЦ» действие фокусируется на простом русском мужчине по имени Михаил. Главный герой не достиг ничего особого в жизни, однако он ужасно гордится видеоблогом, который ведет вместе с сыном Степкой. Они занимаются обзором игрушек и распаковкой подарков. В ходе записи очередного эфира Михаил узнает о том, что жена завела себе любовника, и решает от нее уйти. После развода главный герой намерен передать сыну всю свою житейскую мудрость, которая, увы, далеко не так актуальна, как ему кажется.