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#Яжотец 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала #Яжотец
Киноафиша Сериалы #Яжотец Сезоны Сезон 1

#Яжотец 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 21
Продолжительность сезона 10 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «#Яжотец»

В 1 сезоне сериала «#ЯЖОТЕЦ» действие фокусируется на простом русском мужчине по имени Михаил. Главный герой не достиг ничего особого в жизни, однако он ужасно гордится видеоблогом, который ведет вместе с сыном Степкой. Они занимаются обзором игрушек и распаковкой подарков. В ходе записи очередного эфира Михаил узнает о том, что жена завела себе любовника, и решает от нее уйти. После развода главный герой намерен передать сыну всю свою житейскую мудрость, которая, увы, далеко не так актуальна, как ему кажется.

Рейтинг сериала

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6.2 IMDb
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Список серий сериала #Яжотец График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
20 сентября 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
20 сентября 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
21 сентября 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
21 сентября 2021
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
22 сентября 2021
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
22 сентября 2021
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
23 сентября 2021
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
23 сентября 2021
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
27 сентября 2021
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
27 сентября 2021
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
28 сентября 2021
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
28 сентября 2021
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
29 сентября 2021
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
29 сентября 2021
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
30 сентября 2021
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
30 сентября 2021
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
4 октября 2021
Серия 18
Сезон 1 Серия 18
4 октября 2021
Серия 19
Сезон 1 Серия 19
5 октября 2021
Серия 20
Сезон 1 Серия 20
6 октября 2021
Серия 21
Сезон 1 Серия 21
7 октября 2021
График выхода всех сериалов
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