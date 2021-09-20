В 1 сезоне 18 серии сериала «#ЯЖОТЕЦ» главный герой и его сын Степка готовят специальный новогодний выпуск своего шоу, в рамках которого покажут зрителям, как они готовят праздничный стол, распаковывают свои подарки и устраивают салют.
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