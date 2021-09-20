В 1 сезоне 14 серии сериала «#ЯЖОТЕЦ» после неожиданного и ужасно несправедливого увольнения Михаил переезжает жить в общежитие. Главный герой решает рассказать сыну о том, каково это — жить в такой непосредственной близости к другим людям.
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