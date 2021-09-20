«#ЯЖОТЕЦ» — комедийный сериал, выходящий на телеканале ТНТ. События шоу фокусируются на 44-летнем Михаиле Гречихине, обычном неудачнике и человеке без цели в жизни. Главное его достижение — это видеоблог по распаковке подарков, который Михаил ведет вместе со своим маленьким сыном Степой. В ходе записи очередного выпуска главный герой случайно узнает о том, что любимая супруга ему не верна. После непростого расставания Михаил решает продолжить вести блог, однако теперь в воспитательных целях. Он намерен поделиться всеми житейскими мудростями со своими зрителями.