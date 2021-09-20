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Киноафиша Сериалы #Яжотец
#Яжотец (2021 - …) #Яжотец 16+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 30 минут
Телеканал ТНТ
Продолжительность 10 часов 30 минут
О чем сериал

«#ЯЖОТЕЦ» — комедийный сериал, выходящий на телеканале ТНТ. События шоу фокусируются на 44-летнем Михаиле Гречихине, обычном неудачнике и человеке без цели в жизни. Главное его достижение — это видеоблог по распаковке подарков, который Михаил ведет вместе со своим маленьким сыном Степой. В ходе записи очередного выпуска главный герой случайно узнает о том, что любимая супруга ему не верна. После непростого расставания Михаил решает продолжить вести блог, однако теперь в воспитательных целях. Он намерен поделиться всеми житейскими мудростями со своими зрителями.

#Яжотец - трейлер
#Яжотец
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Гоша Куценко
Гоша Куценко
Александр Обласов
Александр Обласов
Екатерина Вуличенко
Екатерина Вуличенко
Ольга Руднева
Ольга Руднева
Вадим Першин
Вадим Першин
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
#Яжотец - Сезон 1 Сезон 1
2021, 21 эпизод
 
Кадры из сериала
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