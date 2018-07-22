В 3 сезоне 21 серии сериала «Атака титанов» Эрен все еще исследует записи дневников своего отца. Там он обнаруживает упоминание таинственной Совы, которая беспощадно убивала солдат. Герой наконец понимает, почему он мог командовать титанами.
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