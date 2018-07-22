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Киноафиша Сериалы Атака титанов Сезоны Сезон 3 Серия 21

Атака титанов 2013 - 2023 21 серия 3 сезон

9.7 Оцените
10 голосов
Все серии 3 сезона «Атака титанов»
Дымовой сигнал
Сезон 3 / Серия 1 22 июля 2018
Боль
Сезон 3 / Серия 2 29 июля 2018
Старая история
Сезон 3 / Серия 3 5 августа 2018
Доверие
Сезон 3 / Серия 4 12 августа 2018
Ответ
Сезон 3 / Серия 5 19 августа 2018
Грех
Сезон 3 / Серия 6 26 августа 2018
Желание
Сезон 3 / Серия 7 2 сентября 2018
Снаружи стен округа Орвуд
Сезон 3 / Серия 8 9 сентября 2018
Властелин стен
Сезон 3 / Серия 9 16 сентября 2018
Друзья
Сезон 3 / Серия 10 23 сентября 2018
Свидетель
Сезон 3 / Серия 11 7 октября 2018
Ночь битвы за возврат стены
Сезон 3 / Серия 12 14 октября 2018
Город, где всё началось
Сезон 3 / Серия 13 28 апреля 2019
Копья грома
Сезон 3 / Серия 14 5 мая 2019
Спуск
Сезон 3 / Серия 15 12 мая 2019
Идеальная игра
Сезон 3 / Серия 16 19 мая 2019
Герой
Сезон 3 / Серия 17 26 мая 2019
Полночное солнце
Сезон 3 / Серия 18 2 июня 2019
Подвал
Сезон 3 / Серия 19 9 июня 2019
Тот день
Сезон 3 / Серия 20 16 июня 2019
Атакующий титан
Сезон 3 / Серия 21 23 июня 2019
На другую сторону стены
Сезон 3 / Серия 22 30 июня 2019
О чем серия

В 3 сезоне 21 серии сериала «Атака титанов» Эрен все еще исследует записи дневников своего отца. Там он обнаруживает упоминание таинственной Совы, которая беспощадно убивала солдат. Герой наконец понимает, почему он мог командовать титанами.

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