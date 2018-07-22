В 3 сезоне 16 серии сериала «Атака титанов» Бертольд принимает обличие Колоссального титана и превращает город в огненный ад. Эрен между тем намерен остановить титана. А Эрвину вместе с новобранцами необходимо пойти на самоубийственный шаг.
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