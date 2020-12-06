Какое сливочное масло лучше — 72,5% или 82,5%? Секрет оказался не только во вкусе

Корейский «ленивый» педикюр делаю за 15 минут и без пемзы: пяточки сияют как после дорогого СПА

В унитаз или в ведро? Вот куда лучше выбрасывать втулку от туалетной бумаги – разница все же есть

Бесцельно бродит по Петербургу и чинит старую рухлядь: куда «пропал» Устюгов из «Ментовских войн»

Для фанатов Джин-у этот тест — как подземелье E-ранга: покажет, хорошо ли вы помните «Поднятие уровня»

Пластику сделала? Новая Фиона вызвала скандал в Сети после выхода трейлера «Шрэка 5» — зрители возмущены ее внешностью (фото)

Сильнее большинства мужчин MCU вместе взятых: 5 новых героинь Marvel, которые от Таноса с Тони Старком мокрого места не оставили бы

Тест по самому летнему фильму СССР: хорошо ли вы помните комедию «Три плюс два»

Любители детективов СССР, тест для вас: докажите, что вы знаток – вспомните имена режиссеров 7 кинолент

«Дом дракона» падет ниже «Очень странных дел» уже к третьей серии: заскулите на экране вместе с Рейнирой (спойлеры)