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Атака титанов 2013 - 2023 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Атака титанов
Киноафиша Сериалы Атака титанов Сезоны Сезон 4
Shingeki no Kyojin 18+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 6 декабря 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 30
Продолжительность сезона 12 часов 30 минут
О чем 4-й сезон сериала «Атака титанов»

В 4 сезоне сериала «Атака титанов» бойцы и эльдианские солдаты Марли оказывают сопротивление силам Альянса Среднего Востока. Уже четыре года длится война между народами на поле боя неподалеку от форта Слава. После очередного сражения войска возвращаются назад. У Зика появляется новый план, который позволит устранить ошибки, совершенные в начале боевых действий. Райнер вспоминает о своей нелегкой жизни и отчаянной мечте быть марлейским воином. Тем временем Магат пополняет ряды Тибуров. Они осуществляют подготовку к грядущему фестивалю. Эрен вступает в конфронтацию с Райнером.

Рейтинг сериала

9.1
Оцените 21 голос
9.1 IMDb

Список серий 4-го сезона сериала «Атака титанов»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
По ту сторону океана The Other Side of the Ocean
Сезон 4 Серия 1
6 декабря 2020
Полуночный поезд Midnight Train
Сезон 4 Серия 2
13 декабря 2020
Врата надежды The Door of Hope
Сезон 4 Серия 3
20 декабря 2020
Из рук в руки From One Hand to Another
Сезон 4 Серия 4
27 декабря 2020
Объявление войны Declaration of War
Сезон 4 Серия 5
10 января 2021
Титан Молот Войны The War Hammer Titan
Сезон 4 Серия 6
17 января 2021
Нападение Assault
Сезон 4 Серия 7
24 января 2021
Роковая пуля Assassin's Bullet
Сезон 4 Серия 8
31 января 2021
Смелые добровольцы Brave Volunteers
Сезон 4 Серия 9
7 февраля 2021
Справедливый довод A Sound Argument
Сезон 4 Серия 10
14 февраля 2021
Обманщики Counterfeit
Сезон 4 Серия 11
21 февраля 2021
Маяки Guides
Сезон 4 Серия 12
28 февраля 2021
Дети леса Children of the Forest
Сезон 4 Серия 13
7 марта 2021
Дикость Savagery
Сезон 4 Серия 14
21 марта 2021
Единственное спасение Sole Salvation
Сезон 4 Серия 15
21 марта 2021
Выше и ниже Above and Below
Сезон 4 Серия 16
28 марта 2021
Суждение Judgement
Сезон 4 Серия 17
9 января 2022
Скрытая атака Sneak Attack
Сезон 4 Серия 18
16 января 2022
Два брата Two Brothers
Сезон 4 Серия 19
23 января 2022
Воспоминания о будущем Memories of the Future
Сезон 4 Серия 20
30 января 2022
От тебя, 2000 Лет Назад From You, 2,000 Years Ago
Сезон 4 Серия 21
6 февраля 2022
Оттепель Thaw
Сезон 4 Серия 22
13 февраля 2022
Закат Sunset
Сезон 4 Серия 23
20 февраля 2022
Гордость Pride
Сезон 4 Серия 24
27 февраля 2022
Ночь конца Night of the End
Сезон 4 Серия 25
6 марта 2022
Предатель Traitor
Сезон 4 Серия 26
13 марта 2022
Ретроспектива Retrospective
Сезон 4 Серия 27
20 марта 2022
На заре человечества The Dawn of Humanity
Сезон 4 Серия 28
3 апреля 2022
Заключительные главы (часть первая) The Final Chapters (Part One)
Сезон 4 Серия 29
4 марта 2023
Заключительные главы (часть вторая) The Final Chapters (Part Two)
Сезон 4 Серия 30
5 ноября 2023
График выхода всех сериалов
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