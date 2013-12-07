Меню
Атака титанов 2013 - 2023, 5 сезон
О сериале
Сезоны
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Цитаты
К сожалению, постер отсутствует
Сезон 5
Shingeki no Kyojin
18+
Название
OADs
Премьера сезона
7 декабря 2013
Год выпуска
2013
Количество серий
8
Продолжительность сезона
3 часа 20 минут
Рейтинг сериала
9.0
Оцените
18
голосов
9.1
IMDb
Список серий 5-го сезона сериала «Атака титанов»
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Ilse's Notebook: Memoirs of a Scout Regiment Member
Сезон 5
Серия 1
7 декабря 2013
The Sudden Visitor: The Torturous Curse of Youth
Сезон 5
Серия 2
14 декабря 2013
Distress
Сезон 5
Серия 3
21 декабря 2013
No Regrets: part 1
Сезон 5
Серия 4
28 декабря 2013
No Regrets: part 2
Сезон 5
Серия 5
4 января 2014
Wall Sina, Goodbye: Part One
Сезон 5
Серия 6
11 января 2014
Wall Sina, Goodbye: Part Two
Сезон 5
Серия 7
18 января 2014
Lost in the cruel world
Сезон 5
Серия 8
25 января 2014
