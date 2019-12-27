В 1 сезоне 6 серии сериала «Дар» главная героиня узнает страшную правду во время расследования сразу нескольких загадочных смертей в семействе Эркана. Тем временем сам археолог натыкается на изображение Шахмарана и неожиданно понимает абсолютно все.