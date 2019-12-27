В 1 сезоне 6 серии сериала «Дар» главная героиня узнает страшную правду во время расследования сразу нескольких загадочных смертей в семействе Эркана. Тем временем сам археолог натыкается на изображение Шахмарана и неожиданно понимает абсолютно все.
Related video
«Еле ноги передвигает»: состояние перенесшего инсульт Диброва вызвало оторопь
Оправдаться не успела: Шаляпин вывел оскандалившуюся Штурм на чистую воду
Юбилея не будет: Эдиту Пьеху накануне 85-летия настиг новый удар
Первые комментарии Карпович о свадьбе Прилучного: хватило нескольких слов
«На сколько меня хватит?»: покинувшая страну Кудрявцева не стала молчать
«Никуда не денется»: правда о браке Королевой и Тарзана вышла наружу
Двух слов достаточно: Загитова оправдалась за провал на «Ледниковом периоде»
«Всегда мало»: вот почему сын Яковлевой пустился во все тяжкие
«Сильно похудел и осунулся»: состояние оставшегося в одиночестве Серова ужаснуло россиян
Помолодела лет на 20: засветившуюся на публике Гузееву едва узнали
«Выходило за рамки»: правду об истинном характере Олейникова раскрыл сын
«С Киркоровым одно лицо!»: засветившийся на публике сын Стоцкой ошеломил россиян
Авторизация по e-mail