В 1 сезоне 5 серии сериала «Дар» главная героиня находится в пещере, где постепенно раскрывает загадки прошлого и свое истинное происхождение. В это же время Эркан стремится найти вход в туннель, ведь от него зависит дальнейшая судьба художницы...