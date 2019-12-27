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Киноафиша Сериалы Дар Сезоны Сезон 1 Серия 5

Дар 2019 5 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Дар»
Серия 1
Сезон 1 / Серия 1 27 декабря 2019
Серия 2
Сезон 1 / Серия 2 27 декабря 2019
Серия 3
Сезон 1 / Серия 3 27 декабря 2019
Серия 4
Сезон 1 / Серия 4 27 декабря 2019
Серия 5
Сезон 1 / Серия 5 27 декабря 2019
Серия 6
Сезон 1 / Серия 6 27 декабря 2019
Серия 7
Сезон 1 / Серия 7 27 декабря 2019
Серия 8
Сезон 1 / Серия 8 27 декабря 2019
О чем cерия

В 1 сезоне 5 серии сериала «Дар» главная героиня находится в пещере, где постепенно раскрывает загадки прошлого и свое истинное происхождение. В это же время Эркан стремится найти вход в туннель, ведь от него зависит дальнейшая судьба художницы...

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