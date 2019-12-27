В 1 сезоне 5 серии сериала «Дар» главная героиня находится в пещере, где постепенно раскрывает загадки прошлого и свое истинное происхождение. В это же время Эркан стремится найти вход в туннель, ведь от него зависит дальнейшая судьба художницы...
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