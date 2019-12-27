В 1 сезоне 1 серии сериала «Дар» известная турецкая художница Атийе встречает парня Эркана, который находит мистический артефакт во время раскопок. По ходу развития событий главная героиня понимает, что этот предмет каким-то образом с ней связан...
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