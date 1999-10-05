В 1 сезоне 14 серии сериала «Ангел» видение Корделии приводит команду к молодой семье, в которой поселился демон. Ангел и Уэсли совершают свой первый экзорцизм и изгоняют демона из маленького Райана, но с мальчиком все еще творится что-то неладное.