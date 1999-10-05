В 1 сезоне 4 серии сериала «Ангел» видение Дойла приводит Ангела к девушке, которую преследует нейрохирург со сверхъестественными способностями — он может отделять части своего тела и использовать их дистанционно, чтобы мучить невинных.
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