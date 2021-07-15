В 1 сезоне 6 серии сериала «Американские истории ужасов» семья из трех человек отправляется на выходные в лес, чтобы хорошо провести время на природе и заночевать в палатке. По ходу дела они сталкиваются со странным существом, живущим в чаще.
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