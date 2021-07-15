В 1 сезоне сериала «Американские истории ужасов» в дом-убийцу в Лос-Анджелесе въезжает новое семейство, состоящее из Майкла, Троя и их дочери Скарлетт. Новым жителям особняка требуется время, чтобы принять его кровавую историю. Лишь однажды показанный фильм 1986 года демонстрируют в автокинотеатре, однако сеанс оборачивается бойней одержимых зрителей. Семья отправляется в поход, не подозревая об опасности, скрывающейся в лесу. Группе инфлюенсеров приходится отвечать за создание противоречивого видео.