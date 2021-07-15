Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Американские истории ужасов 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Американские истории ужасов
Киноафиша Сериалы Американские истории ужасов Сезоны Сезон 1

American Horror Stories 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 июля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 7
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Американские истории ужасов»

В 1 сезоне сериала «Американские истории ужасов» в дом-убийцу в Лос-Анджелесе въезжает новое семейство, состоящее из Майкла, Троя и их дочери Скарлетт. Новым жителям особняка требуется время, чтобы принять его кровавую историю. Лишь однажды показанный фильм 1986 года демонстрируют в автокинотеатре, однако сеанс оборачивается бойней одержимых зрителей. Семья отправляется в поход, не подозревая об опасности, скрывающейся в лесу. Группе инфлюенсеров приходится отвечать за создание противоречивого видео.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
6.3 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Американские истории ужасов График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Резиновая (женщ)ина: Часть 1 Rubber (WO)MAN (1)
Сезон 1 Серия 1
15 июля 2021
Резиновая (женщ)ина: Часть 2 Rubber (WO)MAN (2)
Сезон 1 Серия 2
15 июля 2021
Автокинотеатр Drive In
Сезон 1 Серия 3
22 июля 2021
Список непослушных детей The Naughty List
Сезон 1 Серия 4
29 июля 2021
Баал Ba'al
Сезон 1 Серия 5
5 августа 2021
Одичавший Feral
Сезон 1 Серия 6
12 августа 2021
Игра окончена Game Over
Сезон 1 Серия 7
19 августа 2021
График выхода всех сериалов
«Это идеальное кино для воскресного вечера»: Тарантино назвал 3 любимых фильма и это не «Крестный отец» или «Гражданин Кейн»
Обманывают ожидания — в хорошем смысле: короткие турецкие сериалы, которые смотрятся на одном дыхании
Ляп, который долго не замечали: а вы видели таинственное появление плаща Миронова в фильме «Старики-разбойники»? (фото)
Все не решаетесь посмотреть «Акиру»? Рассказываем, о чем это аниме с рейтингом 8.0 — будет понятно, кому зайдет
Не фильм, а музыкальный шедевр: топ-5 картин с саундтреком от Ханса Циммера
От Арису до Шляпника: ответьте на 5 вопросов, чтобы узнать кто вы из «Алисы в Пограничье» (тест)
«Жизнь в мегаполисе накладывает отпечаток»: стыдный «туалетный» ляп с Кэрри Брэдшоу в «И просто так» разобрал косметолог
Что такое «Гравити Фолз»? Не все знают, откуда взялось название, и как оно «спойлерит» сюжет мультфильма
Эту экранизацию Богомолова с восторгом приняли на Западе: кино — тяжелейшее, но урвало «Золотого льва»
Звезда «Крестного отца» рассказал, почему считает первый фильм лучше второго — все дело в другом актере
Ума Турман могла и не сыграть в «Криминальном чтиве» Тарантино: актриса не верила в успех режиссера
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше