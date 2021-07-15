В 1 сезоне 7 серии сериала «Американские истории ужасов» пара влюбленных решает провести незабываемую ночь в «проклятом» доме, где обитают сотни призраков некогда убитых людей. Смогут ли они остаться в живых к началу следующего дня?
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