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Американские истории ужасов 2021 - 2024, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Американские истории ужасов
Киноафиша Сериалы Американские истории ужасов Сезоны Сезон 3

American Horror Stories 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 26 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 9
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Американские истории ужасов»

В 3-м сезоне сериала «Американские истории ужасов» продолжаются увлекательные истории, которые заставят каждого зрителя содрогаться от ужаса. Каждая серия проекта представляет отдельную, завершенную историю, не связанную с предыдущей. Однако некоторые герои могут иметь косвенное отношение друг к другу. В числе основных антагонистов представлены уже известные Латексный человек, разъяренный Санта, Бешеная Руби и Типпер Гор. В многосерийном шоу появились и герои оригинального проекта Мерфи. В каждом эпизоде нового призрака и других персонажей ожидают леденящие кровь приключения.

Рейтинг сериала

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6.3 IMDb
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Список серий сериала Американские истории ужасов График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Самый близкий друг Bestie
Сезон 3 Серия 1
26 октября 2023
Дафна Daphne
Сезон 3 Серия 2
26 октября 2023
Ленточный червь Tapeworm
Сезон 3 Серия 3
26 октября 2023
Орган Organ
Сезон 3 Серия 4
26 октября 2023
Подсобные помещения Backrooms
Сезон 3 Серия 5
15 октября 2024
Клон Clone
Сезон 3 Серия 6
15 октября 2024
X
Сезон 3 Серия 7
15 октября 2024
Лепрекон Leprechaun
Сезон 3 Серия 8
15 октября 2024
Вещь под кроватью The Thing Under the Bed
Сезон 3 Серия 9
15 октября 2024
График выхода всех сериалов
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