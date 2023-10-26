В 3-м сезоне сериала «Американские истории ужасов» продолжаются увлекательные истории, которые заставят каждого зрителя содрогаться от ужаса. Каждая серия проекта представляет отдельную, завершенную историю, не связанную с предыдущей. Однако некоторые герои могут иметь косвенное отношение друг к другу. В числе основных антагонистов представлены уже известные Латексный человек, разъяренный Санта, Бешеная Руби и Типпер Гор. В многосерийном шоу появились и герои оригинального проекта Мерфи. В каждом эпизоде нового призрака и других персонажей ожидают леденящие кровь приключения.