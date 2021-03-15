Меню
Аль-Капотня 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Аль-Капотня
Аль-Капотня 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 марта 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 13
Продолжительность сезона 5 часов 25 минут
О чем 1-й сезон сериала «Аль-Капотня»

В 1 сезоне сериала «Аль-капотня» сюжет разворачивается вокруг работы сотрудников полицейского отдела по делам несовершеннолетних. Как правило, им приходится заниматься различными мелкими правонарушениями, среди которых кражи, мошенничество и драки. Главный герой шоу — очень добрый полицейский по имени Паша, который делает все возможное, чтобы спасти своих подопечных от неблагополучного будущего за решеткой. Кроме того, он старается поставить малолетних хулиганов на путь истинный, чтобы те больше никогда не преступали черту закона. Однако жизнь Паши серьезно меняется, когда он сталкивается с настоящей российской мафией.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.3 IMDb
Список серий сериала Аль-Капотня График выхода всех сериалов
Сезон 1
Мусор
Сезон 1 Серия 1
15 марта 2021
Красотка
Сезон 1 Серия 2
15 марта 2021
Мент года
Сезон 1 Серия 3
16 марта 2021
Передай другому
Сезон 1 Серия 4
17 марта 2021
Пешки
Сезон 1 Серия 5
18 марта 2021
Месть
Сезон 1 Серия 6
22 марта 2021
Первый раз
Сезон 1 Серия 7
23 марта 2021
Девиантное поведение
Сезон 1 Серия 8
24 марта 2021
Правила
Сезон 1 Серия 9
25 марта 2021
Путь в никуда
Сезон 1 Серия 10
29 марта 2021
Так проще
Сезон 1 Серия 11
30 марта 2021
Шанс
Сезон 1 Серия 12
31 марта 2021
Да пошел ты...
Сезон 1 Серия 13
1 апреля 2021
