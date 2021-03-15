В 1 сезоне сериала «Аль-капотня» сюжет разворачивается вокруг работы сотрудников полицейского отдела по делам несовершеннолетних. Как правило, им приходится заниматься различными мелкими правонарушениями, среди которых кражи, мошенничество и драки. Главный герой шоу — очень добрый полицейский по имени Паша, который делает все возможное, чтобы спасти своих подопечных от неблагополучного будущего за решеткой. Кроме того, он старается поставить малолетних хулиганов на путь истинный, чтобы те больше никогда не преступали черту закона. Однако жизнь Паши серьезно меняется, когда он сталкивается с настоящей российской мафией.