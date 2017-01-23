В 8 сезоне 9 серии сериала «Время приключений», очнувшись после крушения на пляже, Финн едва не становится жертвой гигантской приливной волны. Во время поисков друзей парнишка находит загадочное поселение. Климат на острове меняется каждую секунду.
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