В 8 сезоне 3 серии сериала «Время приключений» деловой сын Джейка просит его пообщаться с внучкой, чтобы убедить ее вернуться к учебе. Пес решает поспорить, кто из них круче катается на скейте. Сможет ли он завладеть вниманием подростков?