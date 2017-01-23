В 8 сезоне 3 серии сериала «Время приключений» деловой сын Джейка просит его пообщаться с внучкой, чтобы убедить ее вернуться к учебе. Пес решает поспорить, кто из них круче катается на скейте. Сможет ли он завладеть вниманием подростков?
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