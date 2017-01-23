В 8 сезоне 5 серии сериала «Время приключений» у коня Джеймса Бэкстера проблемы: его мяч лопнул. Это чревато последствиями для всего Ооо — некому рассмешить впавших в отчаяние жителей. Финн и Джейк начинают искать способы срочно решить этот вопрос.
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