В 8 сезоне 4 серии сериала «Время приключений» Деревяшку посещает ее инопланетный муж. Она с радостью навещает детей, о которых Свин не подозревает. Попытки Бубльгум устроить салют встречают яростное сопротивление мамаши и ее сторонников.
Related video
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
Такого не ожидал никто: засветившийся на сцене Киркоров вызвал оторопь
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
Второй Шатунов: вот что сказал Милохин о воссоздании «Ласкового мая»
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
«У него свои обиды»: вот чем обернулся для Эмина конфликт с Крутым
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
По стопам Бузовой: Самбурская пошла вразнос у всех на глазах
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
Авторизация по e-mail