В 8 сезоне 13 серии сериала «Время приключений» специальный компьютер следит за мыслями матери Финна, он взбудоражен предстоящей встречей. Остров оказывается не самым безопасным местом. За время отсутствия Сьюзен жизнь здорово изменилась.
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