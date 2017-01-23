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Киноафиша Сериалы Время приключений Сезоны Сезон 8 Серия 13

Время приключений 2010 - 2018 13 серия 8 сезон

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Все серии 8 сезона «Время приключений»
Два меча
Сезон 8 / Серия 1 23 января 2017
Не навреди
Сезон 8 / Серия 2 23 января 2017
Колёса
Сезон 8 / Серия 3 24 января 2017
Высокая странность
Сезон 8 / Серия 4 25 января 2017
Лошадь и мяч
Сезон 8 / Серия 5 26 января 2017
У желейных бобов есть сила
Сезон 8 / Серия 6 27 января 2017
Острова Часть 1: Приглашение
Сезон 8 / Серия 7 30 января 2017
Острова Часть 2: Уиппл, счастливый дракон
Сезон 8 / Серия 8 30 января 2017
Острова Часть 3: Таинственный остров
Сезон 8 / Серия 9 31 января 2017
Острова Часть 4: Воображаемые ресурсы
Сезон 8 / Серия 10 31 января 2017
Острова Часть 5: Прятки
Сезон 8 / Серия 11 1 февраля 2017
Острова Часть 6: Мин и Марти
Сезон 8 / Серия 12 1 февраля 2017
Острова Часть 7: Помощники
Сезон 8 / Серия 13 2 февраля 2017
Острова Часть 8: Лёгкое облако
Сезон 8 / Серия 14 2 февраля 2017
О чем cерия

В 8 сезоне 13 серии сериала «Время приключений» специальный компьютер следит за мыслями матери Финна, он взбудоражен предстоящей встречей. Остров оказывается не самым безопасным местом. За время отсутствия Сьюзен жизнь здорово изменилась.

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