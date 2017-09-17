В 10 сезоне 7 серии сериала «Время приключений» Мятный лакей изготавливает новый меч для Финна. Остается только зарядить его силой, и для этого Мятный вызывает отца Марселин. Старый демон обещает стать паинькой на день, чтобы увидеться с дочерью.