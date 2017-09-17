В 10 сезоне 4 серии сериала «Время приключений» Бубльгум видит старинный кубок и на нее накатывают воспоминания о семье. 800 лет назад она была обычной искательницей приключений, но ей нужна была компания. Принцессе пришлось создать себе семью.
Related video
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
«У него свои обиды»: вот чем обернулся для Эмина конфликт с Крутым
Второй Шатунов: вот что сказал Милохин о воссоздании «Ласкового мая»
По стопам Бузовой: Самбурская пошла вразнос у всех на глазах
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
«Не понимал, что делает»: звезда «Черной любви» выдал истинное отношение к россиянам
Такого не ожидал никто: засветившийся на сцене Киркоров вызвал оторопь
Случайно проговорилась: правда о личной жизни Асмус вышла наружу
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
«Лепс — все?»: Барановская засветилась в объятиях молодого холостяка
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
Авторизация по e-mail