В 10 сезоне 4 серии сериала «Время приключений» Бубльгум видит старинный кубок и на нее накатывают воспоминания о семье. 800 лет назад она была обычной искательницей приключений, но ей нужна была компания. Принцессе пришлось создать себе семью.