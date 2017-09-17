В 10 сезоне 2 серии сериала «Время приключений» БиМО находит себе работу в торговле классными вещами для горожан. Проблема в том, что его партнер — Снежный Король. Они считают себя непобедимой командой. Первой клиенткой становится Деревяшка.
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