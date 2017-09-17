В 10 сезоне 13 серии сериала «Время приключений» прошло много лет после событий Жвачной войны. Новые искатели приключений находят старинную металлическую руку и пытаются узнать, кому она принадлежала. Об этом может знать только Король Ооо…
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