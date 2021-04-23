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Дамы шутят по-черному (2019), 2 сезон

Постер к 2-му сезону телешоу Дамы шутят по-черному
Киноафиша Сериалы Дамы шутят по-черному Сезоны Сезон 2

A Black Lady Sketch Show 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 23 апреля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Дамы шутят по-черному»

Во 2 сезоне сериала «Дамы шутят по-черному» забавные приключения темнокожих героинь продолжаются. В новом сезоне представлены скетчи, исполненные основным составом участниц, среди которых Робин Теде, Эшли Николь Блэк, Габриэль Деннис, Лейси Мосли и Скай Таунсенд. Комедиантки снова возвращаются со своими историями, от которых хочется хохотать. Доктор философии Хаддасса Олайинка Али-Янгман высказывает свое мнение об эпидемии коронавируса и прочих остросоциальных проблемах. Робин просыпается и понимает, что попала в новый апокалиптический мир, но на этот раз она здесь не одна...

Рейтинг шоу

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7.5 IMDb
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Список серий телешоу Дамы шутят по-черному График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Но тилапиям же нормально, да? But the Tilapias Are Fine Though, Right?
Сезон 2 Серия 1
23 апреля 2021
Значит, ты просто здесь кого-то хлороформируешь? So You Just Out Here Chloroforming Anybody?
Сезон 2 Серия 2
30 апреля 2021
Сестра, могу я называть тебя Ошун? Sister, May I Call You Oshun?
Сезон 2 Серия 3
7 мая 2021
Моя попка выглядит сочной, не так ли? My Booty Look Juicy, Don’t It?
Сезон 2 Серия 4
14 мая 2021
Если я плачу эти цены на чили, ты не можешь попробовать мой стейк! If I’m Paying These Chili’s Prices, You Cannot Taste My Steak!
Сезон 2 Серия 5
21 мая 2021
Способ испортить вечеринку, Соя! Way to Ruin the Party, Soya!
Сезон 2 Серия 6
28 мая 2021
График выхода всех сериалов
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