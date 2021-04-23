Во 2 сезоне сериала «Дамы шутят по-черному» забавные приключения темнокожих героинь продолжаются. В новом сезоне представлены скетчи, исполненные основным составом участниц, среди которых Робин Теде, Эшли Николь Блэк, Габриэль Деннис, Лейси Мосли и Скай Таунсенд. Комедиантки снова возвращаются со своими историями, от которых хочется хохотать. Доктор философии Хаддасса Олайинка Али-Янгман высказывает свое мнение об эпидемии коронавируса и прочих остросоциальных проблемах. Робин просыпается и понимает, что попала в новый апокалиптический мир, но на этот раз она здесь не одна...