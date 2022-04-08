В 3 сезоне сериала «Дамы шутят по-черному» темнокожие героини продолжат рассказывать свои истории. В их жизни произойдет еще немало забавных ситуаций, которые они поспешат поведать миру. Напомним, в предыдущем сезоне Скай пыталась убедить остальных героинь не покидать склад после жаркой дискуссии. Оливия отправилась на пресс-конференцию сразу после романтической встречи. Две женщины с внушительными формами пришли на вечеринку в одинаковой одежде. Также герои обсуждали, кто заслуживает премии Оскар за лучшую мужскую роль. В новом сезоне персонажи продолжат развлекать окружающих и веселиться сами.