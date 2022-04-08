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Дамы шутят по-черному (2019), 3 сезон

Постер к 3-му сезону телешоу Дамы шутят по-черному
Киноафиша Сериалы Дамы шутят по-черному Сезоны Сезон 3

A Black Lady Sketch Show 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 8 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 3-й сезон телешоу «Дамы шутят по-черному»

В 3 сезоне сериала «Дамы шутят по-черному» темнокожие героини продолжат рассказывать свои истории. В их жизни произойдет еще немало забавных ситуаций, которые они поспешат поведать миру. Напомним, в предыдущем сезоне Скай пыталась убедить остальных героинь не покидать склад после жаркой дискуссии. Оливия отправилась на пресс-конференцию сразу после романтической встречи. Две женщины с внушительными формами пришли на вечеринку в одинаковой одежде. Также герои обсуждали, кто заслуживает премии Оскар за лучшую мужскую роль. В новом сезоне персонажи продолжат развлекать окружающих и веселиться сами.

Рейтинг шоу

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7.5 IMDb
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Список серий телешоу Дамы шутят по-черному График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Спасите мои ребра, я донор! Save My Edges, I'm a Donor!
Сезон 3 Серия 1
8 апреля 2022
У вас есть что-нибудь, чем я могу себя выпороть? Anybody Have Something I Can Flog Myself With?
Сезон 3 Серия 2
15 апреля 2022
Хотите немного кровяного сока? Y'all Want Some Blood Juice?
Сезон 3 Серия 3
22 апреля 2022
Покачайте своими кисками! Bounce Them Coochies, Y'all!
Сезон 3 Серия 4
29 апреля 2022
Персики и баклажаны для вашего тела! Peaches and Eggplants for Errbody!
Сезон 3 Серия 5
6 мая 2022
Это новый день, африканская Америка! It's a New Day, Africa America!
Сезон 3 Серия 6
13 мая 2022
График выхода всех сериалов
Место встречи — 18 августа, формат — 20 серий саботажа: в 4 сезоне «Папиных дочек» ждем возвращения старых героев
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