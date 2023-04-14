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Дамы шутят по-черному (2019), 4 сезон

Постер к 4-му сезону телешоу Дамы шутят по-черному
Киноафиша Сериалы Дамы шутят по-черному Сезоны Сезон 4

A Black Lady Sketch Show 18+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 14 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 4-й сезон телешоу «Дамы шутят по-черному»

В 4 сезоне сериал «Дамы шутят по-черному» класс мисс Миллер впервые знакомится с ее женихом, что приводит к лишним сплетням на рабочем месте. Соседи устраивают ежегодную ярмарку, но обмен продуктами порождает неожиданные последствия. Джослин и Ди-Ди пытаются смириться с новым участником в компании их близких друзей. Таша заканчивает длительные отношения, а Шарлин, напротив, приветствует нового члена семьи. Доктор Хаддасса устраивает День карьеры в своей клинике для будущих выпускников. Джамиля пытается справиться с последствиями неправильного выбора, а на детском конкурсе сцепляются две взволнованные мамочки.

Рейтинг шоу

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7.5 IMDb
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Список серий телешоу Дамы шутят по-черному График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Я хлопаю в ладоши I'm Clapping From My Puss
Сезон 4 Серия 1
14 апреля 2023
Какую медицину практикует доктор Кинг? What Kind of Medicine Does Dr. King Practice?
Сезон 4 Серия 2
21 апреля 2023
Докторская степень, основанная на романе Сапфиры Pre Ph.D, Based on a Novel by Sapphire
Сезон 4 Серия 3
28 апреля 2023
Мой язык любви - клевета My Love Language Is Words of Defamation
Сезон 4 Серия 4
5 мая 2023
Подглядывание за грудью Peek-A-Boob, Your T***y's Out
Сезон 4 Серия 5
12 мая 2023
Проверяй свою слабину каждые 5 секунд, чтобы остаться в живых Check Yo' Slack Every 5 to Stay Alive
Сезон 4 Серия 6
19 мая 2023
График выхода всех сериалов
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