В 4 сезоне сериал «Дамы шутят по-черному» класс мисс Миллер впервые знакомится с ее женихом, что приводит к лишним сплетням на рабочем месте. Соседи устраивают ежегодную ярмарку, но обмен продуктами порождает неожиданные последствия. Джослин и Ди-Ди пытаются смириться с новым участником в компании их близких друзей. Таша заканчивает длительные отношения, а Шарлин, напротив, приветствует нового члена семьи. Доктор Хаддасса устраивает День карьеры в своей клинике для будущих выпускников. Джамиля пытается справиться с последствиями неправильного выбора, а на детском конкурсе сцепляются две взволнованные мамочки.