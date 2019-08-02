В 1 сезоне сериала «Дамы шутят по-черному» действие разворачивается в вымышленной реальности, где в центре событий оказываются веселые героини и их знаменитые гости. Главными действующими лицами становятся чернокожие женщины. Они продвигают идеи расового и культурного разнообразия, попадая в разные забавные ситуации. Все это сопровождается превосходным юмором. Майя оказывается в группе поддержки, Тринити находит любовь и выслеживает коварного злодея. А Шейла отказывается от макияжа, чем приводит в ужас своих коллег и руководство, поскольку выясняется... что у нее совсем нет бровей.