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Дамы шутят по-черному (2019), 1 сезон

Постер к 1-му сезону телешоу Дамы шутят по-черному
Киноафиша Сериалы Дамы шутят по-черному Сезоны Сезон 1

A Black Lady Sketch Show 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 августа 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Дамы шутят по-черному»

В 1 сезоне сериала «Дамы шутят по-черному» действие разворачивается в вымышленной реальности, где в центре событий оказываются веселые героини и их знаменитые гости. Главными действующими лицами становятся чернокожие женщины. Они продвигают идеи расового и культурного разнообразия, попадая в разные забавные ситуации. Все это сопровождается превосходным юмором. Майя оказывается в группе поддержки, Тринити находит любовь и выслеживает коварного злодея. А Шейла отказывается от макияжа, чем приводит в ужас своих коллег и руководство, поскольку выясняется... что у нее совсем нет бровей.

Рейтинг шоу

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7.5 IMDb
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Список серий телешоу Дамы шутят по-черному График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Анджела Бассет – самая вредная сучка Angela Bassett Is the Baddest B***h
Сезон 1 Серия 1
2 августа 2019
Твой босс знает, что у тебя нет бровей Your Boss Knows You Don't Have Eyebrows
Сезон 1 Серия 2
9 августа 2019
Угол Третьей и Бонапарта всегда в тени 3rd & Bonaparte Is Always in the Shade
Сезон 1 Серия 3
16 августа 2019
Где моя подпевка? Where Are My Background Singers?
Сезон 1 Серия 4
23 августа 2019
Почему ее пироги влажные, Господи? Why Are Her Pies Wet, Lord?
Сезон 1 Серия 5
30 августа 2019
Рожденный ночью, но не прошлой ночью Born at Night, But Not Last Night
Сезон 1 Серия 6
6 сентября 2019
График выхода всех сериалов
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