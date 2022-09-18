В 2026 году Турция порадует зрителей кучей крутых проектов: 5 сериалов, которые точно стоит включить хотя бы раз

Сколько Лукашин с друзьями потратил в бане в тот самый вечер: зрители не задумываются, а ведь сумма немаленькая

«Клюквенный щербет» и здесь отличился: рассказываем, когда выйдут в эфир новые серии турецких сериалов после Нового года

5 фильмов 90-х, в которых напряжение – хоть ножом режь: от лучшей экранизации Кинга до триллера о религии – здесь тревога в каждом кадре

Половинка «Волги», 200 обедов в ресторане: что могли купить звёзды «Кавказской пленницы» за свой киношный гонорар

«Шедевр кинематографа»: этот фильм СССР попал в топ-100 лучших хорроров в мире – «Чужого» не обошел, но 7.9 получил

На 5 кадрах из фильмов СССР что-то пропало: вспомнят без ошибок только преданные зрители (тест)

Все еще пересматриваете «Триггер» и «Метод»? Тогда дарим вам топ-9 российских сериалов про героев со странными способностями

«Зачем отсебятину лепить?»: фильм с Гослингом в духе «Марсианина» поссорил российских зрителей еще до премьеры — внимание на название

Мама – его второе слово: «Хищник: Планета смерти» закончился так, что не снять сиквел будет преступлением