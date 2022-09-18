Меню
Призраки прошлого 2021 - 2022, 2 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Bloodlands
16+
Оригинальное название
Season 2
Название
Сезон 2
Премьера сезона
18 сентября 2022
Год выпуска
2022
Количество серий
6
Продолжительность сезона
6 часов 0 минут
Рейтинг сериала
6.4
Оцените
13
голосов
6.7
IMDb
Список серий сериала Призраки прошлого
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Episode 1
Сезон 2
Серия 1
18 сентября 2022
Серия 2
Episode 2
Сезон 2
Серия 2
25 сентября 2022
Серия 3
Episode 3
Сезон 2
Серия 3
2 октября 2022
Серия 4
Episode 4
Сезон 2
Серия 4
9 октября 2022
Серия 5
Episode 5
Сезон 2
Серия 5
16 октября 2022
Серия 6
Episode 6
Сезон 2
Серия 6
23 октября 2022
