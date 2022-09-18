Меню
Призраки прошлого 2021 - 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Призраки прошлого
Киноафиша Сериалы Призраки прошлого Сезоны Сезон 2
Bloodlands 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 18 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут

Рейтинг сериала

6.4
Оцените 13 голосов
6.7 IMDb

Список серий сериала Призраки прошлого

Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
18 сентября 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
25 сентября 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
2 октября 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
9 октября 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
16 октября 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
23 октября 2022
