Призраки прошлого 2021, 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Bloodlands
16+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
21 февраля 2021
Год выпуска
2021
Количество серий
4
Продолжительность сезона
4 часа 0 минут
Рейтинг сериала
6.4
Оцените
13
голосов
6.7
IMDb
Список серий сериала Призраки прошлого
Сезон 1
Серия 1
Episode 1
Сезон 1
Серия 1
21 февраля 2021
Серия 2
Episode 2
Сезон 1
Серия 2
28 февраля 2021
Серия 3
Episode 3
Сезон 1
Серия 3
7 марта 2021
Серия 4
Episode 4
Сезон 1
Серия 4
14 марта 2021
