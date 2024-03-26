Отзывы о сериале «Ленинград 46»

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sd0707
26 марта 2024, 16:56
Оценка
Всем читателям и писателям доброго времени суток! К сожалению, посмотрел сериал только сейчас, в далеком 2016 году по России-1 то же пропустил, иначе написал бы раньше. Попробуем поговорить об историческом контексте, об актерах и их игре, о приемах авторов сериала, включая запрещенные (я таки нашел один).
Сразу скажу, что жителем Петербурга не являюсь, поэтому пускать слезу по поводу питерских крыш, исторического амбрэ от сериала не буду. Закидайте меня на этом месте помидорами. Я хочу разобраться по сути.
Как по мне, если брать любой фильм в контексте исторических событий, то это интерпретация, она хорошая или плохая, интерпретация, прежде всего, команды проекта, что, как и где снимать. И с точки зрения туриста-любителя, гулявшего по Питеру, в фильме достаточно и крыш, и арок, и дворов, и специфичных мест, подчеркнуто возвращающих нас к послевоенным годам.
На мой взгляд, одним из слагаемых успешного фильма, является возможность пригласить на съемки хороших актеров, тех кого знает и уважает зритель. А их тут полным-полно. Я отмечу тех, кто мне запомнился в этом фильме и почему:
Сергей Гармаш, он же преподаватель русского языка и литературы Игорь Данилов, он же гангстер Учитель. Знаете, для меня нет вопроса плохо или хорошо играют конкретные русские актеры, да и любые актеры. Я с уважением отношусь к актерскому мастерству. На их кухне все просто: схалтуришь, - зритель больше тебя смотреть не будет. Снимешься в картине с отвратительным безыдейным сценарием, и даже если ты хороший актер, то картину это не спасет. А если вокруг тебя ноу-нейм, то выплыть в чартах таким картинам практически нереально. При этом на тебя то же начинают смотреть косо. Вон сколько таких «голливудских» фильмов выходит сейчас. А актеров, которые порвали не один кинозал в свое время, ожидает забвение и второсортные роли. Наверное, для них оставаться «в обойме» до седых кудрей – самое сложное. Но вернемся, к Сергею Леонидовичу, которому пришлось играть одного из главных героев. Находу ему надо было перевоплощаться из паси-препода-потеряшки в лиходея с усиками «в карандаш». И был там один запрещенный прием, ради которого стоило смотреть игру этого актера до конца (до конца фильма, до конца его героя) хотя нет, стоп, это позже. Ему пришлось показать «ломку» человека, прошедшего войну, огонь штрафбата, «измену супруги» (специально беру в кавычки, чтобы достопочтенные девчули, кто будет читать, не серчали не меня. Да, так вышло, что супруге Данилова надо было спасать дочь любым способом), выжить в послевоенном Петербурге, где человеческая жизнь ценилась, по-сути, как на войне, то есть никак и много чего еще. Но заметьте, каждый раз, нас возвращали к одному и тому же, - Игорь Данилов делал свой выбор сам. Мог ли он не стрелять в своего первого милиционера? Конечно мог. Мог он застрелиться несколько раз, если с первого раза не получилось? Тоже мог (хотя нет, не мог, иначе не было бы кино).
Стрельба в сериале, обычное дело. Поначалу кажется, что сценаристы начитались Джорджа Мартина и пускают «в расход» своих героев направо и налево, но нет. Фронтовой принцип «если не ты, то тебя» не утратил актуальности сразу после войны, а наоборот даже получил новое исполнение в среде бандосов.
Актеров будут описывать не в порядке их съемочного времени, а в разнобой. Так мне хочется.
Один из моих любимых актеров – Андрей Мерзликин. Сначала думал, что ошибся, когда в черно-белом кадре промелькнул капитан штрафников, ан нет, когда орден Красной звезды Данилову пытался вручить, точно смотрю, он. Роль хоть и эпизодическая, но сыграл как всегда отменно.
Гроза преступников всех мастей – Дмитрий Сутырин, он же капитан Карасев в сериале. Помню его по сериалу «По законам военного времени», где он играл вместе с Екатериной Климовой. Здесь перед нами предстал боевой офицер-разведчик, не раз ходивший за линию фронта. Но по ходу сериала, «сломался» не только Учитель. Вообще досталось, конечно, всем. Сломался фронтовик-разведчик, Петр Карасев. То ли устал от моря крови, то ли смерть любимой женщины его подкосила… Дмитрий никогда не играл «на минималках», может поэтому он - добрый друг многих уважаемых сериалов и кинолент.
Кирилл Полухин – ну это признанный авторитет киношного мира . Где он появляется, там все «взаправду», гадом буду . Я его повстречал в сериале «Шеф», где он то же играл преступного авторитета.
Александр Лыков в роли преступного авторитета Лавра. Это отдельный для меня актер. Я его помню по роли даже не Казановы с «Улиц разбитых фонарей», а в роли товарища Летнаба в сериале «Диверсант». Там роль была не главной, но очень специфичной и запоминающейся. То ли в силу специфичной внешности тов. Лыкова, то ли его харизмы, а может два из двух , его герои – всегда специфичные люди. Здесь смотришь на Лавра, конечно он – бандит: хитрый, изворотливый, жестокий убийца, пощады такому не будет, если поймают. Только ему удается работать в городе и не платить в воровской общак, по-договоренности.
При этом он спасает от послевоенного голода целую ватагу ребятишек разного возраста, беспризорников. Да, они тырят на рынке из всех карманов почем зря, а что еще остается? Как говорится: «не клади тетя, все деньги в один карман». Надо выжить бродягам. При этом у них четкая иерархия как в армии или воровской среде…. Ну а когда «приговорили» пацаненка Сергея Сергеича, Лавр сразу понял, что мальчонке кранты. Видно было, что переживает по-человечески, по-отцовски. Конечно приговор сценаристов неумолим – погибнуть от гранаты и при этом, заметьте, спасти всех, кто остался в живых, дать им время уйти с лини огня (это когда их в доме обложили).
Эдуард Флеров, он же «легавый» Юра Козырев, он же «оборотень в погонах» в этом фильме. Честно, у меня Эд ассоциируется только с положительными персонажами. А тут по задумке он идейный бандос. Вроде, как и не за деньгами приходит к «не очень честным» людям.
Обещал рассказать о приемах, использованных авторами сериала. Что мне зашло?
Конечно в самом начале в поезде – встреча двух главных героев Миллера и Гармаша. Встретиться один раз, чтобы потом поменяться местами, развернуться на 180 градусов и быть друг другу смертельными врагами, делить одну женщину, ну а дальше, вы все знаете
Дальше, история с верой в Бога, возможно ставшая последней каплей, при превращении преподавателя института в гангстера-монстра. Неоднозначный вроде бы момент, когда будущий Учитель уходит из церкви, раскидав деньги по полу, но авторы тут ставят не точку, а запятую, наверняка будет продолжение темы. И оно – в конце фильма.
В сериях про оборотней, как хотите, но я бы дал молодому боксеру, Панкратову кажется, выйти на самый важный поединок в своей жизни живым. Тем более, что в поединке со смертью он проиграл.
Хотя тут на сценариста опят нападает тень Джорджа Мартина и говорит о том, что пора открывать очередную жатву и как следствие, юный боксер падает замертво, сраженный справедливой пулей. Конечно он проиграл уже тогда, когда убил своего первого кассира в магазине, ну та история, помните, когда ему устроили проверку его же подельники. А потом и пошло, и поехало…
Финал и запрещенный прием. Я бы конечно, до этого не додумался. Случайно привести дочку Учителя к нему в больницу на экскурсию или кружок, не помню точно. Кто это придумал, Андрей Тумаркин, Игорь Копылов или кто-то другой? Парни, тут я преклонил колено. Наверное, это может понять только человек, у которого есть дети. Я за этот эпизод простил все грехи всем бандитам сериала вместе взятым. Шучу конечно. Я пересматривал этот эпизод раз за разом.
Даже прожженый бандос, герой Кирилла Полухина, сказал, что ради дочки Учитель пойдет на все.
Любил он дочку безумно, больше жизни. Натворил дел, ничего уже не исправить. Но увидел дочь в последний миг. Как искупление грехов? Вряд ли. Ему еще за это расплачиваться в следующих жизнях. Увидел и ушел спокойно, в страну вечной охоты, песчаных холмов и голубого неба.
Были ли ляпы в сериале? Конечно были. 32 полноценных серии нельзя сделать идеально. А нужно ли это и если да, то кому? Я ляпов не заметил, пропустил мимо ушей.
Искренне благодарю всю команду создателей сериала, артистов и всех причастных. Получилось качественное кино, которое я однозначно рекомендую к просмотру.
26 марта 2024, 16:56
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Сразу скажу, что жителем Петербурга не являюсь, поэтому пускать слезу по поводу питерских крыш, исторического амбрэ от сериала не буду. Закидайте меня на этом месте помидорами. Я хочу разобраться по сути.
Как по мне, если брать любой фильм в контексте исторических событий, то это интерпретация, она хорошая или плохая, интерпретация, прежде всего, команды проекта, что, как и где снимать. И с точки зрения туриста-любителя, гулявшего по Питеру, в фильме достаточно и крыш, и арок, и дворов, и специфичных мест, подчеркнуто возвращающих нас к послевоенным годам.
На мой взгляд, одним из слагаемых успешного фильма, является возможность пригласить на съемки хороших актеров, тех кого знает и уважает зритель. А их тут полным-полно. Я отмечу тех, кто мне запомнился в этом фильме и почему:
Сергей Гармаш, он же преподаватель русского языка и литературы Игорь Данилов, он же гангстер Учитель. Знаете, для меня нет вопроса плохо или хорошо играют конкретные русские актеры, да и любые актеры. Я с уважением отношусь к актерскому мастерству. На их кухне все просто: схалтуришь, - зритель больше тебя смотреть не будет. Снимешься в картине с отвратительным безыдейным сценарием, и даже если ты хороший актер, то картину это не спасет. А если вокруг тебя ноу-нейм, то выплыть в чартах таким картинам практически нереально. При этом на тебя то же начинают смотреть косо. Вон сколько таких «голливудских» фильмов выходит сейчас. А актеров, которые порвали не один кинозал в свое время, ожидает забвение и второсортные роли. Наверное, для них оставаться «в обойме» до седых кудрей – самое сложное. Но вернемся, к Сергею Леонидовичу, которому пришлось играть одного из главных героев. Находу ему надо было перевоплощаться из паси-препода-потеряшки в лиходея с усиками «в карандаш». И был там один запрещенный прием, ради которого стоило смотреть игру этого актера до конца (до конца фильма, до конца его героя) хотя нет, стоп, это позже. Ему пришлось показать «ломку» человека, прошедшего войну, огонь штрафбата, «измену супруги» (специально беру в кавычки, чтобы достопочтенные девчули, кто будет читать, не серчали не меня. Да, так вышло, что супруге Данилова надо было спасать дочь любым способом), выжить в послевоенном Петербурге, где человеческая жизнь ценилась, по-сути, как на войне, то есть никак и много чего еще. Но заметьте, каждый раз, нас возвращали к одному и тому же, - Игорь Данилов делал свой выбор сам. Мог ли он не стрелять в своего первого милиционера? Конечно мог. Мог он застрелиться несколько раз, если с первого раза не получилось? Тоже мог (хотя нет, не мог, иначе не было бы кино).
Стрельба в сериале, обычное дело. Поначалу кажется, что сценаристы начитались Джорджа Мартина и пускают «в расход» своих героев направо и налево, но нет. Фронтовой принцип «если не ты, то тебя» не утратил актуальности сразу после войны, а наоборот даже получил новое исполнение в среде бандосов.
Актеров будут описывать не в порядке их съемочного времени, а в разнобой. Так мне хочется.
Один из моих любимых актеров – Андрей Мерзликин. Сначала думал, что ошибся, когда в черно-белом кадре промелькнул капитан штрафников, ан нет, когда орден Красной звезды Данилову пытался вручить, точно смотрю, он. Роль хоть и эпизодическая, но сыграл как всегда отменно.
Гроза преступников всех мастей – Дмитрий Сутырин, он же капитан Карасев в сериале. Помню его по сериалу «По законам военного времени», где он играл вместе с Екатериной Климовой. Здесь перед нами предстал боевой офицер-разведчик, не раз ходивший за линию фронта. Но по ходу сериала, «сломался» не только Учитель. Вообще досталось, конечно, всем. Сломался фронтовик-разведчик, Петр Карасев. То ли устал от моря крови, то ли смерть любимой женщины его подкосила… Дмитрий никогда не играл «на минималках», может поэтому он - добрый друг многих уважаемых сериалов и кинолент.
Кирилл Полухин – ну это признанный авторитет киношного мира . Где он появляется, там все «взаправду», гадом буду . Я его повстречал в сериале «Шеф», где он то же играл преступного авторитета.
Александр Лыков в роли преступного авторитета Лавра. Это отдельный для меня актер. Я его помню по роли даже не Казановы с «Улиц разбитых фонарей», а в роли товарища Летнаба в сериале «Диверсант». Там роль была не главной, но очень специфичной и запоминающейся. То ли в силу специфичной внешности тов. Лыкова, то ли его харизмы, а может два из двух , его герои – всегда специфичные люди. Здесь смотришь на Лавра, конечно он – бандит: хитрый, изворотливый, жестокий убийца, пощады такому не будет, если поймают. Только ему удается работать в городе и не платить в воровской общак, по-договоренности.
При этом он спасает от послевоенного голода целую ватагу ребятишек разного возраста, беспризорников. Да, они тырят на рынке из всех карманов почем зря, а что еще остается? Как говорится: «не клади тетя, все деньги в один карман». Надо выжить бродягам. При этом у них четкая иерархия как в армии или воровской среде…. Ну а когда «приговорили» пацаненка Сергея Сергеича, Лавр сразу понял, что мальчонке кранты. Видно было, что переживает по-человечески, по-отцовски. Конечно приговор сценаристов неумолим – погибнуть от гранаты и при этом, заметьте, спасти всех, кто остался в живых, дать им время уйти с лини огня (это когда их в доме обложили).
Эдуард Флеров, он же «легавый» Юра Козырев, он же «оборотень в погонах» в этом фильме. Честно, у меня Эд ассоциируется только с положительными персонажами. А тут по задумке он идейный бандос. Вроде, как и не за деньгами приходит к «не очень честным» людям.
Обещал рассказать о приемах, использованных авторами сериала. Что мне зашло?
Конечно в самом начале в поезде – встреча двух главных героев Миллера и Гармаша. Встретиться один раз, чтобы потом поменяться местами, развернуться на 180 градусов и быть друг другу смертельными врагами, делить одну женщину, ну а дальше, вы все знаете
Дальше, история с верой в Бога, возможно ставшая последней каплей, при превращении преподавателя института в гангстера-монстра. Неоднозначный вроде бы момент, когда будущий Учитель уходит из церкви, раскидав деньги по полу, но авторы тут ставят не точку, а запятую, наверняка будет продолжение темы. И оно – в конце фильма.
В сериях про оборотней, как хотите, но я бы дал молодому боксеру, Панкратову кажется, выйти на самый важный поединок в своей жизни живым. Тем более, что в поединке со смертью он проиграл.
Хотя тут на сценариста опят нападает тень Джорджа Мартина и говорит о том, что пора открывать очередную жатву и как следствие, юный боксер падает замертво, сраженный справедливой пулей. Конечно он проиграл уже тогда, когда убил своего первого кассира в магазине, ну та история, помните, когда ему устроили проверку его же подельники. А потом и пошло, и поехало…
Финал и запрещенный прием. Я бы конечно, до этого не додумался. Случайно привести дочку Учителя к нему в больницу на экскурсию или кружок, не помню точно. Кто это придумал, Андрей Тумаркин, Игорь Копылов или кто-то другой? Парни, тут я преклонил колено. Наверное, это может понять только человек, у которого есть дети. Я за этот эпизод простил все грехи всем бандитам сериала вместе взятым. Шучу конечно. Я пересматривал этот эпизод раз за разом.
Даже прожженый бандос, герой Кирилла Полухина, сказал, что ради дочки Учитель пойдет на все.
Любил он дочку безумно, больше жизни. Натворил дел, ничего уже не исправить. Но увидел дочь в последний миг. Как искупление грехов? Вряд ли. Ему еще за это расплачиваться в следующих жизнях. Увидел и ушел спокойно, в страну вечной охоты, песчаных холмов и голубого неба.
Были ли ляпы в сериале? Конечно были. 32 полноценных серии нельзя сделать идеально. А нужно ли это и если да, то кому? Я ляпов не заметил, пропустил мимо ушей.
Искренне благодарю всю команду создателей сериала, артистов и всех причастных. Получилось качественное кино, которое я однозначно рекомендую к просмотру.
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