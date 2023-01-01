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Боруто: Новое поколение Наруто
Сезоны
Боруто: Новое поколение Наруто, список сезонов
Boruto: Naruto Next Generations
12+
Год выпуска
2017
Страна
Япония
Эпизод длится
30 минут
Телеканал
TV Tokyo
Список сезонов сериала «Боруто: Новое поколение Наруто»
Сезон 1 / Season 1
293 эпизода
5 апреля 2017 - 26 марта 2023
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