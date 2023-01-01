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Боруто: Новое поколение Наруто, список сезонов

Boruto: Naruto Next Generations 12+
Год выпуска 2017
Страна Япония
Эпизод длится 30 минут
Телеканал TV Tokyo
Список сезонов сериала «Боруто: Новое поколение Наруто»
Боруто: Новое поколение Наруто - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
293 эпизода 5 апреля 2017 - 26 марта 2023
 
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