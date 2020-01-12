Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «К себе нежно»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Боруто: Новое поколение Наруто 2017, 2020 сезон
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Вопросы и ответы
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша
Сериалы
Боруто: Новое поколение Наруто
Сезоны
Сезон 2020
Boruto: Naruto Next Generations
12+
Премьера сезона
12 января 2020
Год выпуска
2020
Количество серий
42
Продолжительность сезона
21 час 0 минут
Рейтинг сериала
6.2
Оцените
12
голосов
6.3
IMDb
Список серий сериала Боруто: Новое поколение Наруто
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 8
Сезон 2017
Сезон 2018
Сезон 2019
Сезон 2020
Сезон 2021
Сезон 2022
Сезон 2023
The Terror! Enko Onikuma!
Сезон 2020
Серия 1
12 января 2020
The Mind Jutsu That Lost to Potato Chips
Сезон 2020
Серия 2
19 января 2020
The Shinobi Prison: Hozuki Castle
Сезон 2020
Серия 3
26 января 2020
A Test of Willpower
Сезон 2020
Серия 4
2 февраля 2020
The Criminal Targeting Kokuri
Сезон 2020
Серия 5
9 февраля 2020
Kokuri's Secret
Сезон 2020
Серия 6
16 февраля 2020
Breaking Out of Hozuki Castle
Сезон 2020
Серия 7
23 февраля 2020
Executing the Prison Break
Сезон 2020
Серия 8
1 марта 2020
The Fateful Moonlit Battle
Сезон 2020
Серия 9
8 марта 2020
A New Mission!!
Сезон 2020
Серия 10
15 марта 2020
Friends!!
Сезон 2020
Серия 11
22 марта 2020
The Value of a Hidden Ace
Сезон 2020
Серия 12
29 марта 2020
Boruto and Tento
Сезон 2020
Серия 13
5 апреля 2020
Developing One's Medical Ninjutsu
Сезон 2020
Серия 14
12 апреля 2020
Harmony in Gold
Сезон 2020
Серия 15
19 апреля 2020
Himawari's Ninja Trial Session!!
Сезон 2020
Серия 16
26 апреля 2020
Mitsuki's Rainy Day
Сезон 2020
Серия 17
5 июля 2020
I Can't Stay in my Slim Form
Сезон 2020
Серия 18
12 июля 2020
Kara's Footprints
Сезон 2020
Серия 19
19 июля 2020
The Man Who Disappeared
Сезон 2020
Серия 20
26 июля 2020
The Hashirama Cell
Сезон 2020
Серия 21
2 августа 2020
To The Land of Silence
Сезон 2020
Серия 22
9 августа 2020
The Castle of Nightmares
Сезон 2020
Серия 23
16 августа 2020
Escaping the Tightening Net
Сезон 2020
Серия 24
23 августа 2020
The Pursuers
Сезон 2020
Серия 25
30 августа 2020
The Forbidden Jutsu of Death
Сезон 2020
Серия 26
6 сентября 2020
The Quadruplets' Duty
Сезон 2020
Серия 27
13 сентября 2020
Death Match
Сезон 2020
Серия 28
20 сентября 2020
Their Decision
Сезон 2020
Серия 29
27 сентября 2020
Training Begins!
Сезон 2020
Серия 30
4 октября 2020
A Joint Mission with the Sand
Сезон 2020
Серия 31
11 октября 2020
A New Rasengan
Сезон 2020
Серия 32
18 октября 2020
The Results of Training
Сезон 2020
Серия 33
25 октября 2020
A Signature of Fear
Сезон 2020
Серия 34
1 ноября 2020
The Secret Behind the Underground Room
Сезон 2020
Серия 35
8 ноября 2020
The Revival of the Divine Tree
Сезон 2020
Серия 36
15 ноября 2020
Beyond the Limits!
Сезон 2020
Серия 37
22 ноября 2020
Blockade the A-Un Gate!
Сезон 2020
Серия 38
29 ноября 2020
The Iron Wall's Sensing System
Сезон 2020
Серия 39
6 декабря 2020
Our Fathers' Example
Сезон 2020
Серия 40
13 декабря 2020
Victor's Scheme
Сезон 2020
Серия 41
20 декабря 2020
The Assassin, Mugino
Сезон 2020
Серия 42
27 декабря 2020
График выхода всех сериалов
Задолго до «Первого отдела» и «Тайн следствия»: 3 детективных сериала СССР, которые будут держать в напряжении — оторваться невозможно
В 4 сезоне «Горячей точки» Жеку ждет еще больше испытаний: НТВ лихо меняет правила игры
Миллионы фанатов недовольны концовкой «Атаки титанов»: но они даже не подозревают, что финал был еще более жестоким
«Меня помоями облили в зале»: Майков разнес до основания скандальный шедевр Балабанова о маньяке
Русскую версию «Реквиема по мечте» зрителям горько пересматривать даже почти 10 лет спустя: «Порше, олигархи, секс и мечты»
У многих на улице еще снег, а героини кино СССР уже в летнем: угадайте 5 фильмов по даме в легком платье (тест)
5 крутых сериалов о фигурном катании и закулисье спорта: свежая российская драма «На льду» тоже тут – не пропустите
Тест для тех, у кого «Весна на Заречной улице» – любимый фильм: ответьте на 7 вопросов, чтобы доказать свои чувства
Будет ли «Чебурашка 3»: обе части собрали свыше 6 млрд – а вот что известно о продолжении
Первым российским сериалом Netflix был вовсе не «Метод»: этот проект за $1 млн стал популярнее «Черного зеркала» и «невероятно впечатлил» иностранцев
«Не узнаю Пашу совсем»: Семенов в 8-м сезоне «Невского» уже не будет таким, как прежде – зрители во всем «обвиняют» Васильева (фото)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667