К сожалению, постер отсутствует
Boruto: Naruto Next Generations
12+
Премьера сезона
5 апреля 2017
Год выпуска
2017
Количество серий
39
Продолжительность сезона
19 часов 30 минут
Рейтинг сериала
6.2
Оцените
12
голосов
6.3
IMDb
Список серий сериала Боруто: Новое поколение Наруто
Сезон 1
Сезон 8
Сезон 2017
Сезон 2018
Сезон 2019
Сезон 2020
Сезон 2021
Сезон 2022
Сезон 2023
Boruto Uzumaki!
Сезон 2017
Серия 1
5 апреля 2017
The Hokage's Son!
Сезон 2017
Серия 2
12 апреля 2017
Metal Lee Goes Wild!
Сезон 2017
Серия 3
19 апреля 2017
A Ninjutsu Battle of the Sexes!
Сезон 2017
Серия 4
26 апреля 2017
The Mysterious Transfer Student!
Сезон 2017
Серия 5
3 мая 2017
The Final Lesson!
Сезон 2017
Серия 6
10 мая 2017
Love and Potato Chips!
Сезон 2017
Серия 7
17 мая 2017
The Dream's Revelation!
Сезон 2017
Серия 8
24 мая 2017
Proof of Oneself!
Сезон 2017
Серия 9
31 мая 2017
The Ghost Incident: The Investigation Begins!
Сезон 2017
Серия 10
7 июня 2017
The Shadow of the Mastermind
Сезон 2017
Серия 11
14 июня 2017
Boruto and Mitsuki
Сезон 2017
Серия 12
21 июня 2017
The Demon Beast Appears!
Сезон 2017
Серия 13
28 июня 2017
The Path That Boruto Can See
Сезон 2017
Серия 14
5 июля 2017
A New Path
Сезон 2017
Серия 15
12 июля 2017
Crisis: The Threat of Failing!
Сезон 2017
Серия 16
19 июля 2017
Run, Sarada!
Сезон 2017
Серия 17
26 июля 2017
A Day in the Life of the Uzumaki Family
Сезон 2017
Серия 18
2 августа 2017
Sarada Uchiha
Сезон 2017
Серия 19
9 августа 2017
The Boy with the Sharingan
Сезон 2017
Серия 20
16 августа 2017
Sasuke and Sarada
Сезон 2017
Серия 21
23 августа 2017
Connected Feelings
Сезон 2017
Серия 22
30 августа 2017
Bonds Come in All Shapes
Сезон 2017
Серия 23
6 сентября 2017
Boruto and Sarada
Сезон 2017
Серия 24
13 сентября 2017
The Turbulent Field Trip!!
Сезон 2017
Серия 25
20 сентября 2017
The Mizukage's Successor
Сезон 2017
Серия 26
27 сентября 2017
A Shinobi Bout of Friendship
Сезон 2017
Серия 27
4 октября 2017
A Declaration of War
Сезон 2017
Серия 28
11 октября 2017
The New Seven Ninja Swordsmen!!
Сезон 2017
Серия 29
18 октября 2017
The Sharingan VS The Lighting Blade, Kiba the Fang!
Сезон 2017
Серия 30
25 октября 2017
Boruto and Kagura
Сезон 2017
Серия 31
1 ноября 2017
The Quest for Souvenirs!
Сезон 2017
Серия 32
8 ноября 2017
The Super Beast Scroll Slump!!
Сезон 2017
Серия 33
15 ноября 2017
The Night of the Shooting Stars
Сезон 2017
Серия 34
22 ноября 2017
The Parent-Teacher Conference!!
Сезон 2017
Серия 35
29 ноября 2017
The Graduation Exam Begins!
Сезон 2017
Серия 36
6 декабря 2017
A Shinobi's Resolve!
Сезон 2017
Серия 37
13 декабря 2017
Formation of the Three Man Squad?
Сезон 2017
Серия 38
20 декабря 2017
The Path Lit by the Full Moon
Сезон 2017
Серия 39
27 декабря 2017
