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Боруто: Новое поколение Наруто 2017, 2022 сезон
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Сериалы
Боруто: Новое поколение Наруто
Сезоны
Сезон 2022
Boruto: Naruto Next Generations
12+
Премьера сезона
9 января 2022
Год выпуска
2022
Количество серий
51
Продолжительность сезона
25 часов 30 минут
Рейтинг сериала
6.2
Оцените
12
голосов
6.3
IMDb
Список серий сериала Боруто: Новое поколение Наруто
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 8
Сезон 2017
Сезон 2018
Сезон 2019
Сезон 2020
Сезон 2021
Сезон 2022
Сезон 2023
The Rusty Sword
Сезон 2022
Серия 1
9 января 2022
Captain Denki's First Mission
Сезон 2022
Серия 2
16 января 2022
The New Team 7 Jumps Into Action
Сезон 2022
Серия 3
23 января 2022
The Unleashed Villain
Сезон 2022
Серия 4
30 января 2022
Infiltrating Dotou Island
Сезон 2022
Серия 5
6 февраля 2022
Cut and Run
Сезон 2022
Серия 6
13 февраля 2022
The Mobile Fortress
Сезон 2022
Серия 7
20 февраля 2022
A Killer on the Ship
Сезон 2022
Серия 8
27 февраля 2022
The Boy from the Isle of Shipbuilders
Сезон 2022
Серия 9
6 марта 2022
Ikada's Dream
Сезон 2022
Серия 10
13 марта 2022
Ikada's Secret
Сезон 2022
Серия 11
20 марта 2022
Seiren
Сезон 2022
Серия 12
27 марта 2022
Where I Belong
Сезон 2022
Серия 13
3 апреля 2022
Rift
Сезон 2022
Серия 14
10 апреля 2022
Funamushi's Tenacity
Сезон 2022
Серия 15
17 апреля 2022
A Heavy Loss
Сезон 2022
Серия 16
24 апреля 2022
For Kagura
Сезон 2022
Серия 17
1 мая 2022
Another Fierce Battle
Сезон 2022
Серия 18
8 мая 2022
Burgeoning Hatred
Сезон 2022
Серия 19
15 мая 2022
The Blood of the Funato
Сезон 2022
Серия 20
22 мая 2022
Their Resolve
Сезон 2022
Серия 21
29 мая 2022
The Desire To Believe
Сезон 2022
Серия 22
5 июня 2022
Conflicting Feelings
Сезон 2022
Серия 23
12 июня 2022
The Spiral of Revenge
Сезон 2022
Серия 24
19 июня 2022
A Tricky Assignment
Сезон 2022
Серия 25
26 июня 2022
The Ultimate Recipe
Сезон 2022
Серия 26
3 июля 2022
Konohamaru Becomes the Hokage?!
Сезон 2022
Серия 27
10 июля 2022
The Uzumaki Family's Hot Springs Vacation
Сезон 2022
Серия 28
17 июля 2022
Unhealing Wounds
Сезон 2022
Серия 29
24 июля 2022
Fireworks of Love
Сезон 2022
Серия 30
31 июля 2022
Kawaki Enters the Ninja Academy
Сезон 2022
Серия 31
7 августа 2022
The Princess's Tea Party
Сезон 2022
Серия 32
14 августа 2022
Bloom, Hana! The Teacher's Gifts
Сезон 2022
Серия 33
21 августа 2022
The Seven Mysteries Investigative Team Forms!
Сезон 2022
Серия 34
28 августа 2022
Team Rivalry: Practical Skills Training!
Сезон 2022
Серия 35
4 сентября 2022
Himawari Kidnapped!
Сезон 2022
Серия 36
11 сентября 2022
Kawaki's Cover Blown?!
Сезон 2022
Серия 37
18 сентября 2022
Target: The School Festival
Сезон 2022
Серия 38
25 сентября 2022
The Sneaking Shadow
Сезон 2022
Серия 39
2 октября 2022
Two Sides of the Same Coin
Сезон 2022
Серия 40
9 октября 2022
The Island of Treachery
Сезон 2022
Серия 41
16 октября 2022
Students Unite!
Сезон 2022
Серия 42
23 октября 2022
Farewell, Academy!
Сезон 2022
Серия 43
30 октября 2022
A Flightless Hawk
Сезон 2022
Серия 44
6 ноября 2022
Into the Sky Again
Сезон 2022
Серия 45
13 ноября 2022
Welcome to the Maze
Сезон 2022
Серия 46
20 ноября 2022
Disappearing Lives
Сезон 2022
Серия 47
27 ноября 2022
Musical Chairs
Сезон 2022
Серия 48
4 декабря 2022
The Obstacle: Seven
Сезон 2022
Серия 49
11 декабря 2022
Breakthrough
Сезон 2022
Серия 50
18 декабря 2022
The Eighth Truth
Сезон 2022
Серия 51
25 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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