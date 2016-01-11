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Такая работа
Сезоны
Сезон 2
Takaya rabota
18+
Название
Сезон 2
Премьера сезона
11 января 2016
Год выпуска
2016
Количество серий
31
Продолжительность сезона
20 часов 40 минут
Список серий 2-го сезона сериала «Такая работа»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
50 Взрывная волна
Сезон 2
Серия 1
11 января 2016
51 Расплата
Сезон 2
Серия 2
12 января 2016
52 Свалка
Сезон 2
Серия 3
13 января 2016
53 Парень с нашего двора
Сезон 2
Серия 4
14 января 2016
54 Мёртвая хватка
Сезон 2
Серия 5
18 января 2016
55 Комплекс бога
Сезон 2
Серия 6
19 января 2016
56 Защита
Сезон 2
Серия 7
20 января 2016
57 Царство мёртвых
Сезон 2
Серия 8
21 января 2016
58 Выпускной
Сезон 2
Серия 9
25 января 2016
59 Дым без огня
Сезон 2
Серия 10
26 января 2016
60 На опасном пути
Сезон 2
Серия 11
27 января 2016
61 Охота на лиса
Сезон 2
Серия 12
28 января 2016
62 В здоровом теле
Сезон 2
Серия 13
1 февраля 2016
63 Курить – здоровью вредить
Сезон 2
Серия 14
2 февраля 2016
64 Малыш
Сезон 2
Серия 15
3 февраля 2016
65 Три товарища
Сезон 2
Серия 16
4 февраля 2016
66 Заповедник
Сезон 2
Серия 17
8 февраля 2016
67 Семейный бизнес
Сезон 2
Серия 18
9 февраля 2016
68 Выгодное предложение
Сезон 2
Серия 19
10 февраля 2016
69 Одноклассница
Сезон 2
Серия 20
11 февраля 2016
70 Путь истинный
Сезон 2
Серия 21
15 февраля 2016
71 Бес в ребро
Сезон 2
Серия 22
16 февраля 2016
72 Скелет в шкафу
Сезон 2
Серия 23
17 февраля 2016
73 Мёртвый груз
Сезон 2
Серия 24
18 февраля 2016
74 Тайная любовь
Сезон 2
Серия 25
19 февраля 2016
75 Большой куш
Сезон 2
Серия 26
24 февраля 2016
76 Скука смертельная
Сезон 2
Серия 27
25 февраля 2016
77 Шальная пуля
Сезон 2
Серия 28
29 февраля 2016
78 Возвращение
Сезон 2
Серия 29
1 марта 2016
79 Смерть по очереди
Сезон 2
Серия 30
2 марта 2016
80 Призраки
Сезон 2
Серия 31
3 марта 2016
График выхода всех сериалов
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