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Такая работа
Сезоны
Сезон 3
Takaya rabota
18+
Название
Сезон 3
Премьера сезона
1 августа 2016
Год выпуска
2016
Количество серий
64
Продолжительность сезона
42 часа 40 минут
Список серий 3-го сезона сериала «Такая работа»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
81 Свидетель обвинения
Сезон 3
Серия 1
1 августа 2016
82 Вынужденная мера
Сезон 3
Серия 2
2 августа 2016
83 Запах смерти
Сезон 3
Серия 3
3 августа 2016
84 Стечение обстоятельств
Сезон 3
Серия 4
4 августа 2016
85 Трамвайная сюита
Сезон 3
Серия 5
8 августа 2016
86 Жертва оперативной комбинации
Сезон 3
Серия 6
9 августа 2016
87 Благими и не очень намерениями
Сезон 3
Серия 7
10 августа 2016
88 Департамент смерти
Сезон 3
Серия 8
11 августа 2016
89 Неожиданный ракурс
Сезон 3
Серия 9
15 августа 2016
90 Выгодное предложение
Сезон 3
Серия 10
16 августа 2016
91 Праздник каждый день
Сезон 3
Серия 11
17 августа 2016
92 Галерея раздора
Сезон 3
Серия 12
18 августа 2016
93 Королевство красоты
Сезон 3
Серия 13
22 августа 2016
94 Запрещённые игры
Сезон 3
Серия 14
23 августа 2016
95 Материнский инстинкт
Сезон 3
Серия 15
24 августа 2016
96 Театр начинается с вешалки
Сезон 3
Серия 16
25 августа 2016
97 Скорая помощь
Сезон 3
Серия 17
29 августа 2016
98 Привет из прошлого
Сезон 3
Серия 18
30 августа 2016
99 Небо в алмазах
Сезон 3
Серия 19
31 августа 2016
100 Химия с летальным исходом
Сезон 3
Серия 20
1 сентября 2016
101 Детская площадка
Сезон 3
Серия 21
5 сентября 2016
102 Сила правосудия
Сезон 3
Серия 22
6 сентября 2016
103 Курьер
Сезон 3
Серия 23
7 сентября 2016
104 Медицинское вмешательство
Сезон 3
Серия 24
8 сентября 2016
105 Семейные ценности
Сезон 3
Серия 25
12 сентября 2016
106 Смертельная болезнь
Сезон 3
Серия 26
13 сентября 2016
107 Дорога к "Райским берегам"
Сезон 3
Серия 27
14 сентября 2016
108 Человек без лица
Сезон 3
Серия 28
15 сентября 2016
109 Сложные отношения
Сезон 3
Серия 29
19 сентября 2016
110 Gaudeamus igitur
Сезон 3
Серия 30
20 сентября 2016
111 Час расплаты
Сезон 3
Серия 31
21 сентября 2016
112 Капитан, улыбнитесь
Сезон 3
Серия 32
22 сентября 2016
113 Ошибка
Сезон 3
Серия 33
26 сентября 2016
114 Сундук мертвеца
Сезон 3
Серия 34
27 сентября 2016
115 Нумизмат
Сезон 3
Серия 35
28 сентября 2016
116 Следи за собой, будь осторожен
Сезон 3
Серия 36
29 сентября 2016
117 Труп ушёл до прибытия
Сезон 3
Серия 37
3 октября 2016
118 Несладкая жизнь
Сезон 3
Серия 38
4 октября 2016
119 Сын за отца
Сезон 3
Серия 39
5 октября 2016
120 Разлучница
Сезон 3
Серия 40
6 октября 2016
121 36 часов
Сезон 3
Серия 41
10 октября 2016
122 Отравители
Сезон 3
Серия 42
11 октября 2016
123 Последняя роль
Сезон 3
Серия 43
12 октября 2016
124 Химическая реакция
Сезон 3
Серия 44
13 октября 2016
125 Опасный момент
Сезон 3
Серия 45
17 октября 2016
126 Похождения трупа
Сезон 3
Серия 46
18 октября 2016
127 Чарли должен умереть
Сезон 3
Серия 47
19 октября 2016
128 Тёмная сторона
Сезон 3
Серия 48
20 октября 2016
129 Второй шанс
Сезон 3
Серия 49
24 октября 2016
130 Мокрое дело
Сезон 3
Серия 50
25 октября 2016
131 Пойти на всё
Сезон 3
Серия 51
26 октября 2016
132 Другое лицо
Сезон 3
Серия 52
27 октября 2016
133 Учитель химии
Сезон 3
Серия 53
31 октября 2016
134 Судебная ошибка
Сезон 3
Серия 54
1 ноября 2016
135 Невидимый след
Сезон 3
Серия 55
2 ноября 2016
136 Роковая встреча
Сезон 3
Серия 56
7 ноября 2016
137 Чёрный вторник
Сезон 3
Серия 57
8 ноября 2016
138 Идеальное убийство
Сезон 3
Серия 58
9 ноября 2016
139 Случайный свидетель
Сезон 3
Серия 59
10 ноября 2016
140 Смерть в чужой квартире
Сезон 3
Серия 60
14 ноября 2016
141 Выкуп
Сезон 3
Серия 61
15 ноября 2016
142 Самое дорогое
Сезон 3
Серия 62
16 ноября 2016
143 Эхо прошлого
Сезон 3
Серия 63
17 ноября 2016
144 Непридуманное убийство
Сезон 3
Серия 64
17 ноября 2016
График выхода всех сериалов
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