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Такая работа
Сезоны
Сезон 1
Takaya rabota
18+
Название
Сезон 1
Премьера сезона
2 февраля 2015
Год выпуска
2015
Количество серий
49
Продолжительность сезона
32 часа 40 минут
Список серий 1-го сезона сериала «Такая работа»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
01 Возмездие ч.1
Сезон 1
Серия 1
2 февраля 2015
02 Возмездие ч.2
Сезон 1
Серия 2
2 февраля 2015
03 Семья
Сезон 1
Серия 3
3 февраля 2015
04 Письмо
Сезон 1
Серия 4
4 февраля 2015
05 Замочная скважина
Сезон 1
Серия 5
5 февраля 2015
06 Одноклассники
Сезон 1
Серия 6
9 февраля 2015
07 Семейное счастье
Сезон 1
Серия 7
10 февраля 2015
08 Без следа
Сезон 1
Серия 8
11 февраля 2015
09 Моя семья
Сезон 1
Серия 9
12 февраля 2015
10 Игра без правил
Сезон 1
Серия 10
16 февраля 2015
11 Отступник
Сезон 1
Серия 11
17 февраля 2015
12 Маленькие секреты
Сезон 1
Серия 12
18 февраля 2015
13 Противостояние
Сезон 1
Серия 13
19 февраля 2015
14 Выкуп
Сезон 1
Серия 14
24 февраля 2015
15 Выходной
Сезон 1
Серия 15
25 февраля 2015
16 Без срока давности
Сезон 1
Серия 16
26 февраля 2015
17 Зов крови
Сезон 1
Серия 17
2 марта 2015
18 Игры разума
Сезон 1
Серия 18
3 марта 2015
19 Близкие люди
Сезон 1
Серия 19
4 марта 2015
20 Поймай меня, если сможешь
Сезон 1
Серия 20
5 марта 2015
21 В хоккей играют настоящие мужчины
Сезон 1
Серия 21
10 марта 2015
22 Вопросы и ответы
Сезон 1
Серия 22
11 марта 2015
23 Сделка с дьяволом
Сезон 1
Серия 23
12 марта 2015
24 Гранит науки
Сезон 1
Серия 24
16 марта 2015
25 Приют потрошителя
Сезон 1
Серия 25
17 марта 2015
26 Волчонок
Сезон 1
Серия 26
18 марта 2015
27 Свидание со смертью
Сезон 1
Серия 27
19 марта 2015
28 Ловушка
Сезон 1
Серия 28
23 марта 2015
29 Доза
Сезон 1
Серия 29
24 марта 2015
30 Путь к свету
Сезон 1
Серия 30
25 марта 2015
31 Отшельник
Сезон 1
Серия 31
26 марта 2015
32 Отморозки
Сезон 1
Серия 32
30 марта 2015
33 Золушка
Сезон 1
Серия 33
31 марта 2015
34 Врачебные тайны
Сезон 1
Серия 34
1 апреля 2015
35 Людям свойственно ошибаться
Сезон 1
Серия 35
2 апреля 2015
36 Жизнь и смерть
Сезон 1
Серия 36
6 апреля 2015
37 Цена удачи
Сезон 1
Серия 37
7 апреля 2015
38 Невидимка
Сезон 1
Серия 38
8 апреля 2015
39 Автобойня
Сезон 1
Серия 39
9 апреля 2015
40 Восточные сказки
Сезон 1
Серия 40
13 апреля 2015
41 Выстрел из прошлого
Сезон 1
Серия 41
14 апреля 2015
42 Настоящий друг
Сезон 1
Серия 42
15 апреля 2015
43 Двуличие
Сезон 1
Серия 43
16 апреля 2015
44 Кровавый след
Сезон 1
Серия 44
20 апреля 2015
45 Роковая ошибка
Сезон 1
Серия 45
21 апреля 2015
46 Смертельные дороги
Сезон 1
Серия 46
22 апреля 2015
47 Приманка
Сезон 1
Серия 47
23 апреля 2015
48 Бумеранг
Сезон 1
Серия 48
27 апреля 2015
49 Смертельная диета
Сезон 1
Серия 49
28 апреля 2015
График выхода всех сериалов
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